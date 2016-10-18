В Австрії знесуть будинок, де народився Гітлер

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Вольфганг Соботка, пише РБК з посиланням на Die Presse.

За його словами, можливо, підвал будинку буде залишений, однак зверху побудують нове приміщення, яке потім передадуть благодійним або державним організаціям.

Як зазначив Соботка, у вівторок, 18 жовтня, парламент повинен вирішити це питання. Раніше знесення будинку Гітлера санкціонувала виконавча влада. Передбачається, що власникові будинку буде виплачена компенсація.

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Соботка висловив думку, що хоче так чи інакше запобігти «паломництву» неонацистів до будинку Гітлера.

У 1938 році нацисти викупили будинок, де народився їхній лідер. У 1952 році перші власники будинку повернули його собі. У будівлі була створена бібліотека, а пізніше він став будинком для інвалідів.