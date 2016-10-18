Індія стала шостою країною, що сформувала ядерну тріаду
03:23, 18 жовтня 2016Світ
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Атомний підводний човен "Аріхант" з ядерною зброєю на борту став на озброєння індійської армії.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомив телеканал NewsX у понеділок, 17 жовтня, передає DT.ua.
Таким чином, Нью-Делі завершив формування власної ядерної тріади: збройні сили країни мають у своєму розпорядженні засоби доставки ядерної зброї наземного, морського і повітряного базування.
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На озброєнні індійської армії є багатоцільові винищувачі і бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю на борту, а також балістичні ракети наземного базування.
Індія стала шостою країною в світі, яка володіє атомними підводними ракетоносцями.
Атомні субмарини стоять на озброєнні в США, Великобританії, Франції, Росії та Китаю.
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