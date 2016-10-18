Індія стала шостою країною, що сформувала ядерну тріаду

Про це повідомив телеканал NewsX у понеділок, 17 жовтня, передає DT.ua.

Таким чином, Нью-Делі завершив формування власної ядерної тріади: збройні сили країни мають у своєму розпорядженні засоби доставки ядерної зброї наземного, морського і повітряного базування.

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На озброєнні індійської армії є багатоцільові винищувачі і бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю на борту, а також балістичні ракети наземного базування.

Індія стала шостою країною в світі, яка володіє атомними підводними ракетоносцями.

Атомні субмарини стоять на озброєнні в США, Великобританії, Франції, Росії та Китаю.