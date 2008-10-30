Нафта на світових біржах значно подорожчала

Світові ціни на нафту за підсумками біржових торгів в середу, 29 жовтня, значно підвищилися, повідомляє AFP. Зокрема, в Лондоні нафта марки Brent подорожчала на 5,18 долара до позначки 65,47 долара за баррель. У Нью-Йорку ціна грудневих ф`ючерсів на нафту марки WTI за підсумками біржової сесії була зафіксована на позначці 67,50 долара за баррель, що на 4,77 долара більше, ніж у вівторок.

У США фондові біржі в середу закрилися різноспрямовано. Dow Jones Industrial знизився на 77,26 пункта (0,85 відсотка) до позначки в 8987,86 пункта. Індекс широкого ринку Standard & Poor`s 500 втратив 10,42 пункта (1,11 відсотка) і був зафіксований на рівні в 930,06 пункта. Високотехнологічний Nasdaq піднявся на 7,74 пункта (0,47 відсотка) до 1657,21.

Аналітики зазначають, що біржі позитивно зреагували на рішення ФРС США знизити базову ставку з 1,5 відсотка до 1 відсотка річних. Незначне зниження індексів вони пояснюють корекцією ринку після того, як у вівторок Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq виросли в середньому на 10 відсотків.

Лента.ру