Журнал Forbes оприлюднив рейтинг Великих міст майбутнього

Журнал Forbes опублікував рейтинг "Великих міст майбутнього". Рейтинг складений на основі перших десяти позицій Світового індексу ринків, що розвиваються (Worldwide Emerging Markets Index), який обчислює компанія MasterCard за наслідками дослідження 85 найбільш перспективних міст, що забезпечують розвиток 30 провідних світових ринків.

Перші десять рядків рейтингу виглядають так:

Шанхай (Китай) - 66,01 бала

Пекін (Китай) - 62,35 бала

Будапешт (Угорщина) - 58,82 бала

Куала-Лумпур (Малайзія) - 58,63 бала

Сантьяго (Чилі) - 57,76 бала

Гуаньчжоу (Китай) - 56,98 бала

Мехіко-Сіті (Мексика) - 56,85 бала

Варшава (Польща) - 56,77 бала

Бангкок (Таїланд) - 56,74 бала

Шеньчжень (Китай) - 54,47 бала

При складанні рейтингу враховувалися вісім основних критеріїв:

- загальна економічна і комерційна обстановка

- темпи економічного зростання

- умови для підприємницької діяльності

- рівень надання фінансових послуг

- комерційна сумісність з іншими ринками

- рівень освіти населення і ступінь розвитку IT-інфрастуктури

- загальна оцінка якості життя

- загальна оцінка рівня безпеки і кількість можливих ризиків

Міста, що беруть участь в рейтингу, оцінювалися щодо кожного критерію за десятибальною шкалою. Одержаний в результаті складання загальний бал був основним критерієм при складанні рейтингу.