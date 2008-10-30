Федеральна резервна система США знизила облікову ставку до 1%

Комітет з відкритих ринків Федеральної резервної системи США ухвалив рішення знизити базову облікову ставку до 1% з 1,5%, говориться в повідомленні комітету.

Ще у вересні 2007 року ставка була на рівні 5,25% - нинішній адміністрації ФРС знадобилося 14 місяців, щоб знизити її до однопроцентного рівня. Попередній адміністрації під керівництвом Алана ГРІНСПЕНА знадобилося 30 місяців, перед тим, як був досягнутий однопроцентний рубіж в 2003 році, передає РІА Новости.

"Економічна активність помітно знизилася, в основному в результаті пониження витрат споживачів. У останні місяці також сповільнилося виробництво і витрати на устаткування, а економічна активність, що знизилася в багатьох іноземних економіках, гальмує перспективи американського експорту", - мовиться в заяві комітету ФРС.

Крім того, відзначає комітет, фінансова криза накладає відбиток на купівельну спроможність споживачів.

"У світі зниження цін на енергоресурси та інші товари, а також в світі перспектив слабкого економічного зростання комітет чекає, що інфляція встановиться на рівні, що відповідатиме стабільності цін", - наголошується в заяві.

Дії властей у області економічної політики, зокрема зниження базової облікової ставки, недавнє скоординоване пониження облікової ставки Центробанками деяких країн, а також серйозні заходи у області ліквідності повинні з часом поліпшити кредитну ситуацію і сприяти поверненню на рівень середнього економічного зростання, чекають в комітеті, відзначаючи разом з тим, що ризики для економічного зростання зберігаються.

"Комітет спостерігатиме за економічними і фінансовими подіями і діятиме в міру необхідності для забезпечення економічного зростання і стабільності цін", - говориться в заяві.