Дехто у ЄС вже не проти побачити Лукашенка на саміті Євросоюзу

Чеське головування в ЄС розглядає можливість запросити Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА на надзвичайний самміт ЄС в першій половині 2009 року, якщо країна розпочне демократичні реформи.

Про це повідомляє Інтернет-видання EUobserver.

“Можливо, що під час чеського президентства буде проведений самміт зі східними партнерами: Україною, Молдово, Азербайджаном, Вірменією та Грузією. Однак ми не впевнені чи братиме участь Білорусь”, - цитує видання прес-секретаря міністра закордонних справ Чехії Сюзанну ОПЛЕТАЛОВУ.

“Ми би хотіли бачити Білорусь, однак є певні умови – Білорусь має, по-перше, стати членом Європейського східного партнерства і, звичайно, повинно бути певне покращення на шляху до демократії”, - додала прес-секретар.

За її словами, дата самміту ЄС зі східними партнерами буде визначено після грудневого засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), на якому мають бути схвалені пропозиції Єврокомісії щодо розвитку Східного партнерства.

Чехія вважає, що скликання самміту зі Східними партнерами має стати першим значним кроком в реалізації Східного партнерства.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня лідери 27 країн - членів ЄС на засіданні Європейської Ради схвалили польсько-шведський проект “Східного партнерства”.

Цей проект передбачає створення форуму регіональної співпраці країн ЄС з Україною, Молдовою, Грузією, Азербайджаном і Вірменією, а також - на експертному рівні - з Білоруссю. Реалізація проекту “Східне партнерство”, на думку авторів проекту, має призвести до скасування візового режиму ЄС з перерахованими державами, а також до створення зони вільної торгівлі послугами і товарами.

Єврокомісія має підготувати пропозиції щодо розвитку цього проекту у грудні.

13 жовтня Рада міністрів закордонних справ ЄС призупинила на півроку заборону на видачу віз групі високопосадовців Білорусі, в тому числі, Президенту країни О.ЛУКАШЕНКУ. При цьому, міністри зазначили, що це призупинення не буде продовжено, якщо Білорусь знову вдасться до політичних репресій чи підтримає Росію у визнанні Абхазії та Південної Осетії.

Чехія головуватиме в ЄС з 1 січня по 30 червня 2009 року.