Рейтинг найперспективніших міст світу

Журнал Forbes опублікував перелік найперспективніших міст світу. Рейтинг складено на основі перших десяти позицій світового індексу ринків, що розвиваються, який обчислює компанія MasterCard за наслідками дослідження 85 найперспективніших міст.

Як передає Газета.ru, перші три місця зайняли Шанхай, Пекін і Будапешт. Всього в десятці найперспективніших чотири китайські міста.