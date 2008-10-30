У Мінську на з'їзді комсомольців затримали активістів опозиції

Білоруські міліціонери затримали опозиційних активістів, лідера організації «Молодь БНФ» Франака ВЯЧОРКУ і його соратника Міхаіла ПАШКЕВІЧА в Мінську на засіданні 40 з`їзду Білоруського Республіканського Союзу молоді.

Як передає Газета.ru, Ф.ВЯЧОРКА встиг повідомити білоруську службу «Радіо Свобода», що він і М.ПАШКЕВІЧ «хотіли висловити свою думку з приводу скасування пільг, реєстрації громадських об`єднань та інших аспектів внутрішньої політики білоруської держави». Ф.ВЯЧОРКУ і М.ПАШКЕВІЧА утримували у фойє будівлі. Їм заборонили користуватися мобільними телефонами, передає «Хартія-97».

Потім молодіжних активістів відвезли в Центральне РУВС Мінська. За словами М.ПАШКЕВІЧА, пізніше міліціонер вибачився перед ними за незаконне затримання.