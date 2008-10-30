Кількість жертв землетрусу в Пакистані зросла до 200 людей

Кількість жертв землетрусу в пакистанській провінції Белуджистан уже перевищила 200 осіб і продовжує рости. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

У районі лиха, переважно в округу Зіарат неподалік від адміністративного центру провінції міста Кветти, зруйновано близько 1 тис будинків. Понад 15 тис. осіб залишилися без житла. Як повідомляють представники армійського командування, під завалами досі залишаються люди, шансів на порятунок яких дедалі менше. Рятувальна операція ускладнена, оскільки більшість доріг і мостів у районі стихійного лиха зруйновано.