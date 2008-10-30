Держдума пропонує садити у в'язницю за неповернення кредитів

В умовах падіння платоспроможності населення, загрозливого для банків зростання числа неповернень кредитів, депутати Держдуми РФ підготували законопроект, який вводить кримінальну відповідальність для недобросовісних позичальників.

Текст законопроекту опинився у розпорядженні видання "Коммерсант`". Автори законодавчої ініціативи пропонують садити у в`язницю тих, хто при отриманні кредиту надає банку недостовірну інформацію про себе, і громадян, у яких прострочена заборгованість по кредитах перевищує 10 тис. рублів. Законопроект з поправками до Кримінального кодексу підготовлений групою депутатів на чолі з членом комітету з фінансового ринку Анатолієм Аксаковим і сенатором Глібом Фетісовим. За словами розробників, законопроект буде внесений на розгляд Держдуми до кінця тижня.

Зниження до 10 тис. рублів рівня заборгованості, при якій може наступити кримінальна відповідальність за неповернення кредиту, означає, що в групі ризику опиняються фактично всі позичальники, навіть ті, хто брав експрес-кредит на придбання мобільних телефонів або побутової техніки.

РБК