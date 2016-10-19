У Празі заарештували підозрюваного у кібератаках на США росіянина

Про це повідомляється на сайті президії чеської поліції, пише Дождь.

Чоловіка заарештували в одному з готелів міста. Під час затримання він втратив свідомість і був госпіталізований.

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Повідомляється, що операція по його затриманню проводилася спільно з ФБР. Рішення про арешт виніс Празький міський суд.

Ім'я росіянина не повідомляється, але відомо, що його розшукував Інтерпол.

Питання про його екстрадицію в США має вирішити суд у Чехії.

Нагадаємо, 7 жовтня адміністрація президента США Барака Обами офіційно звинуватила Росію у проведенні широкомасштабної кампанії по втручання у вибори президента США, включаючи злом комп'ютерів Національного комітету Демократичної партії США та інших політиків.