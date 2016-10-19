У Мадриді мігранти влаштували бунт в центрі тимчасового утримання

Про це пише РБК з посиланням на El Confidencial.

Джерела видання стверджують, що в сутичках беруть участь близько 60 мігрантів, в основному, алжирської національності. Частина з них залізли на дах головної будівлі.

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За даними видання, в ході заворушень отримали травми співробітники поліції.

Як дізналася газета, мігранти скоординували протест заздалегідь. Деякі з учасників бунту зізналися працівникам центру, що готують повстання, щоб спробувати перешкодити висиланню, яка загрожує їм в найближчі дні, пише El Confidencial.