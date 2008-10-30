МВФ набридло бути пожежною службою

Міжнародний валютний фонд запропонує на зустрічі лідерів "Великої двадцятки", що відбудеться у Вашингтоні 15 листопада, нову стратегію регулювання світової економіки.

Як передає "Рейтер", про це заявив в інтерв`ю французькому виданню Le Monde глава МВФ Домінік СТРОСС-КАН.

Д.СТРОСС-КАН також повідомив, що він більше стурбований спадом світової економіки і його наслідками в соціальному секторі, ніж волатильністю на фондових ринках, яка, на його думку, скоро припиниться завдяки колективним заходам фінансових регуляторів Європи і США.

За словами глави МВФ, він хотів би, щоб у фонді бачили не лише "пожежну службу", що приходить на допомогу країнам, які потерпають від лиха, але й "каменяря", який допомагає відбудовувати світову економіку.

"Роль МВФ у координації глобальної економіки має бути знову підтверджена", - сказав Д.СТРОСС-КАН.

"Для цього я запропоную на зустрічі 15 листопада новий план управління або "стратегію регулювання глобальної економіки", яка грунтуватиметься на п`яти принципах", - повідомив він Le Monde.

Зокрема буде запропоновано новий тип кредитування з метою забезпечити короткими грошима деякі країни, що мають проблеми з ліквідністю, а також збільшення фонду МВФ, коштів якого, за словами Д.СТРОСС-КАНА, буде недостатньо для задоволення вимог у середньостроковій перспективі.

Серед інших принципів - розуміння того, як один за іншим у ряді країн виникли економічні "міхури", нагляд за новою регуляторною політикою у фінансовому секторі, а також розробка нової, більш простішої та ефективної "архітектури" глобальної економіки.