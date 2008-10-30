50 тисяч людей хочуть переселитися до Росії

МЗС РФ зареєстрував 50 тис. потенційних переселенців з країн близького і далекого зарубіжжя до Росії.

Про це в інтерв`ю «Российской газете» (номер від 30 жовтня 2008 року) заявив міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ.

«На сьогоднішній день дипломатичними і консульськими представництвами Росії за кордоном зареєстровано близько 50 тисяч потенційних переселенців», - сказав С.Лавров.

Водночас він зазначив, що неможливо точно визначити число росіян, які хочуть повернутися на історичну Батьківщину.

За його словами, після закінчення необхідних внутрідержавних процедур наприкінці минулого року Росія розпочала практичну реалізацію другого етапу Державної програми – сприяння переселенню співвітчизників з близького і далекого зарубіжжя. На сьогодні в Російську Федерацію в`їхало більше 6 тисяч учасників програми і членів їх сімей.

«Про що свідчать ці цифри? З одного боку, про те, що переїзд, тим більше всією родиною, – справа непроста. Часто люди мусять підлаштовуватися під сільськогосподарський сезон, під початок навчального року тощо. Водночас проявилася необхідність коригування програми, створення комфортніших умов для потенційних переселенців, істотного підвищення привабливості регіональних програм переселення, особливо в частині гарантій житлового облаштування, збільшення розміру підйомної допомоги переселенцям, відкриття нових каналів входження в Державну програму на додаток до що вже чинних», - сказав С.Лавров.

Він також зазначив, що взятий Росією курс на підтримку співвітчизників, на забезпечення умов для повернення тих, хто цього хоче, розрахований на довгострокову перспективу і послідовно втілюватиметься в життя.