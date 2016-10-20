Путін пообіцяв продовжити паузу в нанесенні авіаударів у Сирії

Таку заяву він зробив в аеропорту Берліна за підсумками зустрічі з лідерами Німеччини та Франції, передає Дождь.

"Ми готові це робити до тих пір, поки не зіткнемося з активізацією "бандформувань", які засіли в Алеппо", - сказав Путін.

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При цьому президент РФ підкреслив, що Москва розраховує на те, що США зроблять все, щоб відокремити від терористів "здорову частину опозиції".

Як повідомляв УНІАН, російські та сирійські військові оголосили, що організують "гуманітарну паузу" у бомбардуваннях Алеппо для виведення мирних жителів.

Військові планують провести паузу 20 жовтня з 8:00 до 16:00 мск, про що повідомив начальник головного оперативного управління генштабу ЗС РФ генерал-лейтенант Сергій Рудської.