Сирія обіцяє збивати турецькі військові літаки у своєму повітряному просторі

Про це йдеться в заяві командування сирійської армії, передає Reuters.

"Будь-яка спроба ще раз вторгнутися в сирійський повітряний простір турецькими військовими літаками буде припинена і вони будуть збиті усіма можливими способами", - сказано в повідомленні.

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Ця заява послідувала після того, як Туреччина провела авіаудари по групі курдських військових на півночі Сирії в середу ввечері. Сирія розцінює ці дії Туреччини як "зухвалу агресію".

Відзначається, що Туреччина підтримує угрупування сирійської опозиції, які протистоять режиму Асада, і в той же час намагається відкинути бойовиків "Ісламської держави" від сирійсько-турецького кордону.