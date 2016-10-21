Чехія створила підрозділ для боротьби з російською пропагандою

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Підрозділ, як пише агентство, складається з 20 осіб. Його мета — «розсіювати дезінформацію в публічному просторі», а також «навчати посадових осіб реагувати на дезінформацію».

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«Ми хочемо потрапити в кожен смартфон», - наводить Reuters слова міністра, сказані ним на прес-конференції. Хованец пояснив, що новий підрозділ має реагувати практично в реальному часі на різну дезінформацію, використовуючи Facebook, Twitter і інші способи комунікації.

На початку вересня служба інформаційної безпеки Чехії (BIS) опублікувала щорічний звіт, в якому звинуватила Росію у веденні інформаційної війни. Як зазначала BIS, російські розвідники діють в основному під дипломатичним прикриттям.

Метою інформаційної війни служба називала проникнення в місцеві ЗМІ та поширення пропаганди і дезинформації з метою вплинути на чеську громадськість.

Також відомство вказувало на поширення Росією даних, що ганьблять ЄС і НАТО і підривають репутацію України, і спроби підірвати чесько-польські відносини.