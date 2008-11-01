ООН пропонує запровадити міжнародні стандарти в торгівлі зброєю

Комітет Генеральної асамблеї ООН із роззброєння підтримав ідею розпочати підготовку проекту договору про міжнародні стандарти в торгівлі зброєю.

Як передає радіо «Свобода», була прийнята резолюція, що закликає всіх членів ООН розглянути шляхи запровадження "максимально жорстких вимог, щоб не допустити нелегальної торгівлі звичайним озброєнням".

«За» документ проголосували 147 країн, що входять в Комітет з роззброєння, 18 - утрималися, проти виступили лише США і Зімбабве.