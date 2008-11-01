Україну з державним візитом відвідає Муамар Каддафі
02:46, 01 листопада 2008Світ
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4-6 листопада відбудеться державний візит в Україну лівійського лідера Муамара КАДДАФІ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, візит проводиться на запрошення глави Української держави Віктора ЮЩЕНКА.
Відповідна домовленість з М.КАДДАФІ була досягнута під час візиту глави держави до Лівії у квітні 2008 року. Цей візит також стане першим державним візитом в Україну глави арабської держави за усі роки незалежності.
Програмою візиту передбачені зустрічі М.КАДДАФІ з В.ЮЩЕНКОМ у форматі «віч-на-віч» та переговори у складі делегацій.
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