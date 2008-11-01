Україну з державним візитом відвідає Муамар Каддафі

4-6 листопада відбудеться державний візит в Україну лівійського лідера Муамара КАДДАФІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, візит проводиться на запрошення глави Української держави Віктора ЮЩЕНКА.

Відповідна домовленість з М.КАДДАФІ була досягнута під час візиту глави держави до Лівії у квітні 2008 року. Цей візит також стане першим державним візитом в Україну глави арабської держави за усі роки незалежності.

Програмою візиту передбачені зустрічі М.КАДДАФІ з В.ЮЩЕНКОМ у форматі «віч-на-віч» та переговори у складі делегацій.