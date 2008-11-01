Безвізовий режим між ЄС і Україною має врахувати балканський досвід

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що документ про запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом буде ухвалено навесні 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції у Києві заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«Наша мета, щоб під час чеського головування у ЄС, яке розпочнеться в січні наступного року, ми цей процес (запровадження безвізового режиму – УНІАН) перевели в практичну площину і десь, можливо, навесні 2009 року ми цей документ ухвалили і приступили до його імплементації", - сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ повідомив, що 30 жовтня перебував у Брюсселі, де зустрічався з представниками Євросоюзу та обговорював усі питання щодо започаткування безвізового діалогу.

За його словами, цей діалог матиме конкретну мету – підготовка плану дій, що міститиме умови Шенгенської зони, які має виконати Україна з метою запровадження безвізового режиму.

Як сказав К.ЄЛІСЄЄВ, сторони погодили, що план буде враховувати досвід балканських країн і базуватиметься на чотирьох ключових напрямках: безпека документів, у тому числі біометричні дані; громадський порядок і безпека; міграційна політика, включаючи реадмісію; зовнішні зносини.

К.ЄЛІСЄЄВ повідомив, що за цими напрямками буде створено чотири групи, які безпосередньо будуть опрацьовувати ці питання.

Він також відзначив, що процес запровадження безвізового режиму між Україною і ЄС має бути максимально динамічним та гнучким.

«Ми домовились деполітизувати це питання, щоб це не залежало від кон’юнктури, політичної ситуації або в країнах ЄС, або в Україні. Це має відбуватися на основі виконання Україною відповідних умов. Якщо вона їх виконує, то має отримати право на безвізовий режим поїздок громадян України», - сказав він.