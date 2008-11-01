Пірати відмовилися відпускати хворих або виснажених моряків з «Фаїни» - ЗМІ

Судно Faina, захоплене піратами біля берегів Сомалі, можуть звільнити в найближчі два дні після отримання викупу в сумі не менш як 5 мільйонів доларів, повідомила в суботу газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Газета посилається на сомалійські джерела , які сказали її кореспондентові в Каїрі, що викуп "у сумі не менш як 5 мільйонів доларів має бути доставлено викрадачам судна протягом найближчих двох днів". Судно "скоро може бути звільнено".

Переговори про звільнення суховантажа, за словами джерел, які зберігають анонімність, "перебувають на завершальній стадії".

"Їх ведуть російські та українські представники через місцевих посередників по супутниковому зв`язку. У них спостерігається прогрес, після того, як власники Faina погодилися задовольнити вимоги викрадачів", - повідомляють джерела.

За словами джерел, які наводить видання, "гроші потрібно доставити безпосередньо на територію Сомалі, оскільки викрадачі судна відкидають переведення викупу через будь-які банки або місцеві компанії".

"Аш-Шарк аль-Аусат" повідомляє, що пірати Сомалі "відмовляються звільнити когось з членів екіпажа - хворих або морально чи фізично виснажених". Морські розбійники погрожують убити заручників у разі силової операції з їх звільнення.

Російська профспілка моряків (РПСМ) підготувала вимогу про необхідність оголосити води біля берегів Нігерії та Аденської затоки поблизу Сомалі, де постійно відбуваються напади піратів, зоною воєнних дій.

"З цією вимогою РПСМ виступить на Міжнародному переговорному форумі, який відбудеться з 17 до 22 листопада цього року в Гонконгу", - розповів лідер Далекосхідного представництва РПСМ Микола СУХАНОВ. За його словами, форум збере лідерів усіх морських профспілкових організацій світу та Міжнародної спілки судновласників.

"Якщо ми разом доможемося визнання прибережних вод Нігерії та Аденської протоки зоною військових дій, то моряки, яких там багато працює на танкерах, отримають право на подвійну ставку зарплати за ризик роботи на небезпечній території. Крім того, моряки зможуть відмовитися від контракту на роботу в такій зоні і вирушити додому за рахунок працедавця", - пояснив М.СУХАНОВ.

Сухогруз Faina захопили пірати біля узбережжя Сомалі 25 вересня. На судні перебував екіпаж у складі громадянина Латвії, трьох росіян і 17 громадян України.