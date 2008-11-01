У Хелловін міліція вмовляла «вампірів» не кататися в трунах по Москві

Святкування Хелловіна пройшло в столиці РФ без серйозних порушень правопорядку, під повним контролем міліції і без відвертого "божевілля" розрядженої молоді, повідомив у суботу РІА Новості представник столичного ГУВС.

За його словами, в ніч на суботу міліція узяла під додатковий контроль центральні вулиці столиці. Маршрути міліційних нарядів і патрулів були наближені до площ, скверів і бульварів центральної частини Москви. Також під особливим контролем міліціонерів до ранку суботи перебували численні бари і клуби, де карнавалами і містичними шоу святкувалася "найстрашніша" ніч року - свято Хелловін.

"Окремі порушення правопорядку, звичайно, були, але всі нечисленні випадки обійшлися проведенням профілактичних бесід з "духами" і "вампірами", жодних катань в трунах Тверською і іншими вулицями міста не було", - сказав представник ГУВС.

Хелловін - старовинне кельтське свято, відомий також як "переддень Дня всіх святих", він святкується переважно в США і Канаді, а останніми роками став популярним і в Росії. Один з основних атрибутів Хелловіна - так званий Світильник Джека у вигляді голови з гарбуза з свічкою, що горить, всередині. Його історія налічує тисячоліття, починаючи від кельтського фестивалю Самхейн, римського Дня Помони (богині рослин) і християнського "Дня всіх святих". У нім дивним чином поєднуються кельтська традиція вшановування злих духів і християнська - поклоніння всім святим. Два перші листопадові дні в католицькій церкві присвячені пам`яті покійних: День Всіх Cвятых (1 листопада) і День пам’яті покійних (2 листопада) слідують один за одним. Свято Всіх Святих має глибоке язичницьке коріння. Близько двох тисяч років назад кельтські племена в цей час святкували настання нового року, напередодні якого відзначалося свято Самбейн. Це межовий час (перехід до зими) вважався часом чарівним і містичним. За легендами, в ці дні в світ людей приходять чарівні істоти сіди, як правило вороже налаштовані до людей. Вважалося також, що душі померлих цього дня повертаються в свої будинки і вимагають жертовної їжі у живих. Язичницькі уявлення про сідів у середньовічній християнській свідомості перетворилися на уявлення про нечисту силу, що виходить цього дня лякати благочестивих обивателів. Саме тому вважалося, що до Хелловіна відьми обов`язково влаштовують шабаш. Щоб відлякати духів, у вікна виставляли порожний гарбуз з вирізаними очима і ротом і свічкою всередині.