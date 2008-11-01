Судновласник спростував інформацію, що пірати невдовзі відпустять «Фаїну»

Інформація про швидке звільнення захопленого піратами Сомалі українського судна Faina, поширена арабською газетою Al-Sharq Al-Awsat, що сьогодні видається в Лондоні, не знайшла підтвердження у судновласника, який є основним парламентером.

Як передає ІТАР-ТАСС, він повідомив, що "на даний момент жодного прогресу в переговорах з піратами немає". Навпаки, пірати розраховують, що якась інша сторона заплатить більше, і тому відмовляються зараз від домовленості із судновласником, якої вже було досягнуто раніше.

Як повідомляв УНІАН, Судно Faina, захоплене піратами поблизу берегів Сомалі, може бути звільнене в найближчі два дні після отримання викупу в сумі не менш як 5 мільйонів доларів, повідомляє в суботу газета "Аш-шарк аль-Аусат".

Газета посилається на джерела Сомалі, які сказали її кореспондентові в Каїрі, що викуп "в сумі не менш як 5 мільйонів доларів має бути доставлений викрадачам судна впродовж найближчих двох днів".

Переговори про звільнення суховантажу, за словами джерел, які зберігають анонімність, "перебувають на завершальній стадії".

Суховантаж Faina захоплений піратами біля узбережжя Сомалі 25 вересня. У момент розбійного нападу на судні перебував екіпаж у складі громадянина Латвії, трьох росіян і 17 громадян України.