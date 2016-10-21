Польща оприлюднила відео зустрічі Путіна і Туска в день Смоленської катастрофи

Відповідне відео польське оборонне відомство опублікувало в п'ятницю, 21 жовтня, на Youtube.

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На записі Путін і Шойгу у супроводі десятків людей, розповідають Туску, що сталося з літаком польського президента.

Нагадаємо, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії.

Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.

Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів. Прихильники польської партії "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента.

У цьому році Польща відновила розслідування катастрофи.