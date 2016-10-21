Туреччина і Ірак погодили спільний наступ на Мосул - Пентагон

Про це він заявив після переговорів з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, повідомляє Reuters.

"Я думаю, що угоду в принципі досягнуто, але зараз ми підійшли до практичних питань, над якими ми зараз і працюємо", - заявив Картер.

Наступ на Мосул, який почався 17 жовтня, як очікується, стане найбільшим боєм в Іраку з часів вторгнення США в 2003 році.

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Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Іраку Аль-Абаді, операція зі звільнення Мосула просувається швидше, ніж очікувалось. "Наші сили почали рухатися вперед, щоб звільнити це місто, яке було захоплено ІДІЛ більше двох років тому. Бойові сили в даний час просуваються вперед у напрямку до міста швидше, ніж ми думали, і швидше, звичайно, чим ми встановили в нашому плані кампанії", - сказав Аль-Абаді. Як зазначається, влада Іраку очікує, що бої за Мосул займуть кілька тижнів або навіть місяців.