В Оттаві відбулися українсько-канадські політичні консультації

31 жовтня ц.р. в м.Оттава за участю першого заступника міністра закордонних справ України Володимира ХАНДОГІЯ відбулися українсько-канадські політичні консультації між зовнішньополітичними відомствами двох країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, канадська сторона була представлена заступниками міністра закордонних справ Канади Джеймсом ФОКСОМ та Колін СЬОРДЗ, а також керівниками відповідних структурних підрозділів Департаменту закордонних справ та міжнародної торгівлі Канади.

У ході консультацій делегації обмінялися інформацією щодо зовнішньополітичних пріоритетів України та Канади, а також обговорили сучасний стан двосторонніх відносин. Серед тем, які порушувалися: питання міжнародного визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні, співпраця у міжнародних організаціях, енергетична безпека, зокрема перспективи співпраці в енергетичній сфері, спільні кроки у вирішені проблем навколишнього природного середовища, надання канадською стороною нашій державі технічної допомоги.

Окрему увагу було приділено питанню євроатлантичної інтеграції України, зокрема, приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО. Українською стороною була висловлена подяка за беззастережну та постійну підтримку в цьому питанні. Відбувся обмін думками щодо регіональної безпеки, зокрема у контексті російсько-грузинського конфлікту, а також ситуації в Афганістані.

Сторони обговорили співпрацю у рамках „Глобального партнерства проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення”, а також питання ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Глава української делегації передав канадській стороні лист-привітання міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА на ім’я міністра закордонних справ Канади Лоуренса КЕННОНА з нагоди його призначення на посаду 30 жовтня 2008 року.