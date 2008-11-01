У Владикавказі юнак застрелив дівчину і застрелився сам

20:06, 01 листопада 2008
Світ
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Хлопець звинуватив батьків дівчини

У суботу в центрі Владикавказа молодий хлопець застрелив дівчину і застрелився сам, повідомив РИА новостипредставник правоохоронних органів Північної Осетії. За його словами, трагедія відбулася близько 20.00. "У хлопця була знайдена передсмертна записка, в якій в тому, що трапилося він звинувачував батьків дівчини. Злочин... вчинено на грунті любові", - сказав співбесідник агентства. Йде розслідування події, додав представник правоохоронних органів.

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