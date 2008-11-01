У Владикавказі юнак застрелив дівчину і застрелився сам

У суботу в центрі Владикавказа молодий хлопець застрелив дівчину і застрелився сам, повідомив РИА новостипредставник правоохоронних органів Північної Осетії. За його словами, трагедія відбулася близько 20.00. "У хлопця була знайдена передсмертна записка, в якій в тому, що трапилося він звинувачував батьків дівчини. Злочин... вчинено на грунті любові", - сказав співбесідник агентства. Йде розслідування події, додав представник правоохоронних органів.