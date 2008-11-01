Парламент Грузії затвердив новий склад уряду
Загалом 18 осіб
Парламент Грузії у суботу більшістю голосів затвердив новий склад уряду на чолі з прем`єром Гріголом МГАЛОБЛІШВІЛІ. Про це повідомляють «Новини Грузія».
Окрім прем`єра, кадрові зміни торкнулися ще чотирьох міністрів.
Зураб АДЕІШВІЛІ, голова адміністрації президента обійняв посаду міністра юстиції замість Нікі ГВАРАМІЯ. Згідно з прийнятою нещодавно конституційною поправкою, Генпрокуратура приєднана до Міністерства юстиції. До призначення на посаду керівника адміністрації президента в січні 2008 року З.АДЕІШВІЛІ обіймав посаду Генпрокурора.
Грігол ВАШАДЗЕ, колишній заступник міністра закордонних справ, обійняв посаду міністра культури, охорони пам`ятників і спорту, на якій він змінив Ніколоза ВАЧЕІШВІЛІ.
Депутат Коба СУБЕЛІАНІ змінив Тамару МАРТІАШВІЛІ на посаді міністра у справах біженців і розселення. Перед тим, як балотуватися в депутати, К.СУБЕЛІАНІ вже обіймав цю посаду.
Губернатор регіону Самцхе-Джавахеті Георгій ХАЧІДЗЕ змінив Іраклія ГВАЛАДЗЕ на посаді міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів.
У складі уряду Грузії 18 осіб - це прем`єр-міністр, 13 міністрів і 4 держміністри.