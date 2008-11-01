У Канаді встановили День пам’яті жертв Голодомору в Україні

30 жовтня Законодавча Асамблея провінції Альберта (Канада) ухвалила Закон про встановлення Дня пам’яті голоду та геноциду (Голодомору) 1932 – 1933 років в Україні, який відзначатиметься четвертої суботи листопада кожного року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Даний закон, який вшановує мільйони загиблих під час Голодомору 1932-1933 років в Україні, був внесений на розгляд Законодавчої Асамблеї міністром з питань аборигенів провінції Альберта Євгеном ЗВОЗДЕЦЬКИМ.

Преамбула Закону, зокрема, посилається на резолюцію ОБСЄ, що вітає визнання Голодомору ООН та ЮНЕСКО, а також прийняття Парламентом Канади та законодавчими асамблеями інших канадських провінцій законів про встановлення Дня пам’яті Голоду та Геноциду (Голодомору) 1932-1933 років в Україні. У преамбулі також наголошується, що деякі люди, які пережили Голод та Геноцид (Голодомор) 1932-1933 років в Україні та їхні нащадки проживають в провінції Альберта та зробили значний внесок в культурний, економічний, політичний та освітній розвиток провінції.

Закон отримав одностайну підтримку членів Законодавчої Асамблеї і став четвертим законом в історії провінції Альберта, який за один день пройшов усі слухання.