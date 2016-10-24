Штайнмаєр: санкції проти Росії "можуть закрити вікно можливостей для переговорів"

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ARD, передає ТАСС.

"Я побоююся, що повернення до рішень, які були застосовані раніше в інших конфліктах, до санкцій, у випадку з Сирією не допоможуть запобігти гуманітарній катастрофі, оскільки санкції мають занадто відкладену дію, щоб допомогти відкрити гуманітарний коридор. Навіть навпаки, вони можуть закрити вікно можливостей для переговорів, які нам потрібні", - сказав Штайнмаєр.

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Він нагадав про те, що Євросоюз ввів санкції проти Росії, "щоб натиснути політично, не тільки економічно".

"Те, що, можливо, спрацювало стосовно до одного конфлікту, не можна переймати по відношенню до іншого", - переконаний він.

Раніше УНІАН повідомляв, що на включенні питання про нові санкції у зв'язку з подіями в Алеппо в підсумкову декларацію саміту ЄС наполягали Німеччина, Франція і Великобританія. Однак у підсумку перемогла точка зору італійського прем'єр-міністра Маттео Ренці, який заявив, що не розуміє, як нові санкції допоможуть встановленню миру в Сирії.