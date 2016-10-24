Штайнмайєр про майбутнє Євросоюзу: не потрібно дивитися крізь "рожеві окуляри"

Про це повідомило німецьке видання Süddeutsche Zeitung у неділю, 23 жовтня, передає DW.

Міністр вважає, що сприймати мир на континенті, і Євросоюз як даність більше не можна.

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"Фінансова криза, хвиля біженців, які прямують до Європи, і шок від британського референдуму штовхнули Європу в зону сильної турбулентності", - сказав Штайнмайєр.

Німецький міністр також звернув увагу на те, що все більше країн-членів ЄС критикують політику Брюсселя.

"Навіть найвідданіші прихильники Європи зараз бачать, що ми повинні заново переконувати людей... Якщо ми не будемо знати, як цінувати ЄС, він зійде нанівець", - підкреслив він.

І додав, що це не означає, що всім потрібно "одягнути рожеві окуляри". "Ми хочемо критики і знати: що добре, а що поганого в Європі?" - цитує "112 Україна" міністра.

Нагадаємо, раніше віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель заявив, що майбутнє ЄС опиниться під загрозою, якщо вихід Великобританії з ЄС буде проведено неналежним чином.