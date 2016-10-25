У Молдові оголосили в міжнародний розшук лідера проросійської партії

Про це повідомляє молдавське інтернет-видання newsmaker.md.

Термін попереднього арешту буде відраховуватися з моменту затримання. Суд також оголосив Усатого, який зараз знаходиться в Москві, в міжнародний розшук.

«Усатий звинувачується в змові зі злочинним угрупованням, підозрюваним у шахрайстві і пособництві при спробі замовного вбивства. Якщо його провина буде визнана, йому загрожує від восьми до 16 років в'язниці у справі про шахрайство і від 15 до 20 років - у справі про спробу замовного вбивства », - сказав прокурор Віталій Бусуйок.

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За словами адвоката Ренато Усатого Іона Черги, судовий процес - це спроба залякати свідка. «Прокурори зажадали ордер на арешт на підставі звинувачень осіб, які фігурують у справах, заведених в Лондоні і Бухаресті, в яких Усатий проходить свідком. Найближчим часом особистості цих людей будуть розкриті», - сказав адвокат.

Лідер «Нашої партії», політичної сили лівого спрямування, Ренато Усатий відомий своєю проросійської позицією. Він неодноразово організовував акції проти діючої влади і критикував євроінтеграційний курс уряду.