Парламент Венесуели проголосував за початок процедури імпічменту Мадуро

Про це повідомляє Reuters.

У свою чергу уряд, більшість в якому належить прихильникам Мадуро, відхилила це рішення. Віце-президент Аристобуло Істуріс зазначив, що юридично Національної Асамблеї не існує.

Голосування відбулося на засіданні у вівторок, 25 жовтня. Члени парламенту також проголосували за виклик Мадуро на засідання конгресу наступного тижня, 1 листопада.

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«Ми покажемо Венесуелі і всьому світу, що в цій кризі відповідальність за порушення конституції лежить на Ніколасі Мадуро», – заявив лідер опозиції Хуліо Боргес.

Противники президента звинувачують його в руйнуванні національної економіки, що призвело до нестачі продуктів і зростання цін. Ніколаса Мадуро також звинувачують в тому, що він намагається перешкодити проведенню референдуму про його відставку.

Уточнюється, що в уряді Венесуели вважають, що їх держава стала жертвою очолюваної США міжнародної змови, яка спрямована проти соціалізму.

Раніше УНІАН повідомляв, що парламент Венесуели, більшу частину якого становить опозиція, оголосив про намір розпочати процедуру імпічменту президента країни Ніколаса Мадуро.