Трамп: план Клінтон по Сирії "призвів би до третьої світової війни"

Про це в інтерв'ю Reuters заявив кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп, передає Дождь.

«Що ми повинні робити, так це концентруватися на „Ісламській державі“. Не потрібно концентруватися на Сирії. Якщо ми послухаємо Хілларі Клінтон, ми опинимося в Третій світовій війні», — сказав Трамп.

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«Протистояння більше йде не з Сирією, а з Сирією, Росією та Іраном, ясно? Росія — ядерна країна, причому країна, в якій ядерна зброя працює, на відміну від інших країн, які висловлюють свою думку», — додав він.

Він зазначив, що боротьба з ІД є важливішою за спроби змусити президента Башара Асада покинути свій пост.

Трамп задався питанням про те, як Клінтон буде вести переговори з російським президентом Володимиром Путіним після того, як вона у своїх промовах його «демонізувала», відзначає Reuters.