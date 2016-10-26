У Москві відреагували на заклик виключити Росію із Ради ООН з прав людини

"Переконаний в тому, що ніякої шкоди та шкоди для позиції, авторитету Росії, в тому числі в міжнародних правозахисних структурах, органах, не буде. Тому що ми оперуємо фактами, але ми одночасно категорично виступаємо проти подвійних стандартів. Це принципова позиція, і ця позиція користується досить широкою підтримкою і розумінням в світі, в тому числі в правозахисній спільноті", - цитує Долгова ТАСС.

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Як відомо, понад 80 правозахисних та гуманітарних організацій закликали країни-члени ООН не допустити переобрання Росії в Раді ООН з прав людини через ситуацію в Сирії.

Організації підписали заяву напередодні виборів в Раду ООН з прав людини, які пройдуть в Генеральній Асамблеї 28 жовтня.