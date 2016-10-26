Визначені найкращі панорамні фото у світі (галерея)

13:59, 26 жовтня 2016
Світ
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Стали відомі переможці престижного фотоконкурсу EPSON International Pano Awards за 2016 рік, в якому оцінюються панорамні фото від учасників зі всього світу.

Nicholas Roemmelt - Amateur Award Winner – Nature / Landscape / thepanoawards.com

Цього року перемогу здобув американський фотограф Алекс Норьєга, що спеціалізується на пейзажах. Також його фото отримало нагороду в категорії Природа / Пейзаж.

Нагороду в категорії Антропогенне середовище / Архітектура отримав іспанський фотограф Хосе Касаль.

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Серед фотографів-аматорів кращим визнаний австрієць Ніколас Руммельт, який отримав нагороду в категорії Природа / Пейзаж. У категорії Антропогенне середовище / Архітектура перемогу здобув німецький фотограф Андреас Паеге.

Також були оголошені переможці в категорії VR/360 та інших спеціальних номінаціях.

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Всього в конкурсі брали участь 1066 фотографів з 60 країн, представивши в цілому 4545 знімків.

Призовий фонд конкурсу склав 60 тисяч доларів, з них 25 тисяч доларів переможці отримали готівкою, решту – у вигляді спеціалізованої техніки.

Alex Noriega - Open Award Winner – Nature / Landscape
Alex Noriega - Open Award Winner – Nature / Landscape /  © thepanoawards.com
Alex Noriega
Alex Noriega /  © thepanoawards.com
Alex Noriega
Alex Noriega /  © thepanoawards.com
Xose Casal - Open Award Winner – Built Environment / Architecture
Xose Casal - Open Award Winner – Built Environment / Architecture /  © thepanoawards.com
Nicholas Roemmelt - Amateur Award Winner – Nature / Landscape
Nicholas Roemmelt - Amateur Award Winner – Nature / Landscape /  © thepanoawards.com
Nicholas Roemmelt
Nicholas Roemmelt /  © thepanoawards.com
Nicholas Roemmelt
Nicholas Roemmelt /  © thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
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