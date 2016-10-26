Визначені найкращі панорамні фото у світі (галерея)
Стали відомі переможці престижного фотоконкурсу EPSON International Pano Awards за 2016 рік, в якому оцінюються панорамні фото від учасників зі всього світу.
Цього року перемогу здобув американський фотограф Алекс Норьєга, що спеціалізується на пейзажах. Також його фото отримало нагороду в категорії Природа / Пейзаж.
Нагороду в категорії Антропогенне середовище / Архітектура отримав іспанський фотограф Хосе Касаль.
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Серед фотографів-аматорів кращим визнаний австрієць Ніколас Руммельт, який отримав нагороду в категорії Природа / Пейзаж. У категорії Антропогенне середовище / Архітектура перемогу здобув німецький фотограф Андреас Паеге.
Також були оголошені переможці в категорії VR/360 та інших спеціальних номінаціях.
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Всього в конкурсі брали участь 1066 фотографів з 60 країн, представивши в цілому 4545 знімків.
Призовий фонд конкурсу склав 60 тисяч доларів, з них 25 тисяч доларів переможці отримали готівкою, решту – у вигляді спеціалізованої техніки.