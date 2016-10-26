Непроханий гість: Путін прилетів до окупованого Криму і відразу почав з проблем

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Путін прибув на окупований півострів для участі в так званому форумі "Загальноросійського народного фронту".

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Як повідомляє російське "НТВ", свій виступ на форумі Путін почав з проблем.

«Необхідно грамотно розподіляти фінансові ресурси, домагатися того, щоб вкладені кошти давали максимальну віддачу», - заявив Путін на форумі.

Як повідомляв УНІАН, Путін відвідував Крим в серпні 2016 року, а також 15 вересня перед виборами в Держдуму РФ.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.