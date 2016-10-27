У Санкт-Петербурзі будівлю "фабрики тролів" закидали "коктейлями Молотова" (відео)

Про це пише «Фонтанка».

Інцидент стався у ніч на 26 жовтня. Двоє людей в масках кинули в будівлю, де розташована «фабрика тролів», три пляшки з горючою рідиною. Пожежу було ліквідовано.

Затримати нападників не вдалося, зараз поліція проводить підрахунок заподіяної шкоди.

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Про існування так званої фабрики тролів широка громадськість дізналася навесні 2015 року. Це сталося після того, як одна зі співробітниць організації подала на неї в суд за порушення умов трудової угоди. Працівники «фабрики тролів» займаються написанням постів на підтримку дій влади в соціальних мережах, в тому числі дій РФ на території України.