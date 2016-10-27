США звинуватили Сирію і Росію в авіаударі по школі в Ідлібі

Про це заявив представник адміністрації президента США Джош Ернест, передає Reuters.

"Ми поки не знаємо, чи був це режим Асада або росіяни, але ми знаємо, що це був хтось з них", - сказав Ернест.

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Він додав, що сирійська армія здатна на подібні атаки тільки завдяки підтримці Росії.

"Навіть якщо це був режим Асада, вони могли здійснити такий напад тільки завдяки підтримці з боку російського уряду", - зазначив Ернест.

Провінція Ідліб, яка розташована поруч з Алеппо на північному заході Сирії, є однією з найбільш населених територій, які контролюються повстанцями. Її контролюють одночасно як націоналістичні групи, які виступають під прапором Вільної сирійської армії, так і ісламісти, в тому числі з угрупування "Джебхат Фатах аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра"), яка раніше мала відношення до Аль-Каїди.

Повідомлення про бомбардування в Хаасі з'явилося 26 жовтня, на той момент було відомо про 22 загиблих.