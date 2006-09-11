Американська жінка-астронавт після повернення з космосу відвідає Україну

Американський астронавт українського походження Хайде-Марія СТЕФАНИШИН-ПАЙФЕР після завершення польоту у космос на кораблі “Атлантіс” має намір відвідати Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, 9 вересня з мису Канаверал (штат Флорида, США) відбувся запуск космічного корабля «Атлантіс» з 6 астронавтами на борту. Серед членів екіпажу шаттлу представник Канади та 5 американців, одна з них - жінка-астронавт, американка українського походження Х.-М.СТЕФАНИШИН-ПАЙФЕР. Разом з іншими астронавтами вона проведе у космосі 12 днів, при цьому їй буде доручено провести два з трьох виходів у відкритий космос, кожен з яких триватиме близько шести з половиною годин.

Цей політ мав відбутися ще чотири роки тому, проте після аварії американського космічного корабля «Колумбія» був відкладений до теперішнього часу.

Х.-М.СТЕФАНИШИН-ПАЙФЕР після завершення польоту має намір відвідати Україну, де мешкають два брати і дві сестри її батька.

Як повідомляв УНІАН, «Атлантіс» доставить на МКС другий комплект сонячних батарей і уловлювачів сонячної енергії, а також новий з’єднувальний блок, за допомогою якого здійснюється з`єднання частин станції. Екіпаж шаттла в ході польоту встановить 17-тонну конструкцію з блоку і батарей на МКС.