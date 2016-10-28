Росія відправила ще один бойовий корабель Чорноморського флоту в Сирію
Сторожовий корабель Чорноморського флоту (ЧФ) ВМФ Росії «Сметливый» вийшов із Севастополя і вирушив у бік Сирії.
Про це повідомляє «Российская газета».
Зазначається, що судно знаходиться під командуванням капітана 3-го рангу Сергія Савченкова.
З нагоди проводів корабля відбувся урочистий мітинг. На ньому виступив в тому числі перший командир «Кмітливого» капітан 1-го рангу у відставці Лев Макаров.
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Як повідомляє Ruptly, спочатку корабель відправиться в грецький порт Пірей для участі з 31 жовтня по 1 листопада у заходах в рамках Року культури Росії та Греції. 2 листопада «Сметливый» покине грецький порт і відправиться вже в бік Сирії.
"Напередодні бойової служби корабель виконав зенітну ракетну стрілянину по імітатору повітряної цілі та артилерійські стрільби по морській та повітряній цілям в морському полігоні в акваторії Чорного моря. Екіпаж «Сметливого» також провів необхідні навчання", - йдеться в повідомленні.
На борту знаходиться група антитерористичної діяльності зі складу окремої бригади морської піхоти ЧФ, якою командує полковник Дмитро Усков.
«Сметливый» - останній діючий фрегат 61-го проекту, всього їх в радянський час було випущено понад 20. Був введений в експлуатацію в 1969 році.