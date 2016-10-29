Боб Ділан погодився прийняти Нобелівську премію з літератури

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Чи беру я премію? Зрозуміло," - цитують Ділана в заяві на сайті організаційного комітету премії.

Читайте такожПрезидент Колумбії розповів, на що пожертвує "нобелівську" нагороду

"Новина про Нобелівську премію позбавила мене дару мови, - сказав він в бесіді з постійним секретарем академії Сарою Даниус. - Я дуже ціную надану мені честь".

З'явиться Ділан на врученні премії в грудні, поки не зрозуміло.

Музикант став лауреатом Нобелівської премії по літературі в середині жовтня.

Раніше УНІАН повідомляв, що лауреатом Нобелівської премії по літературі в 2016 році був обраний легендарний американський музикант і письменник Боб Ділан.