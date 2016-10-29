Боб Ділан погодився прийняти Нобелівську премію з літератури
02:29, 29 жовтня 2016Світ
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Американський музикант і поет Боб Ділан зв'язався зі Шведською академією і повідомив її, що прийме Нобелівську премію з літератури, присуджену йому в середині жовтня.
Боб Ділан / REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
"Чи беру я премію? Зрозуміло," - цитують Ділана в заяві на сайті організаційного комітету премії.
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"Новина про Нобелівську премію позбавила мене дару мови, - сказав він в бесіді з постійним секретарем академії Сарою Даниус. - Я дуже ціную надану мені честь".
З'явиться Ділан на врученні премії в грудні, поки не зрозуміло.
Музикант став лауреатом Нобелівської премії по літературі в середині жовтня.
Раніше УНІАН повідомляв, що лауреатом Нобелівської премії по літературі в 2016 році був обраний легендарний американський музикант і письменник Боб Ділан.
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