У Сербії попередили ймовірний замах на прем’єр-міністра
Поліція Сербії виявила декілька ручних гранат, гранатомет і велику кількість боєприпасів для автомату і снайперської зброї неподалік від будинку прем’єр-міністра Александра Вучича.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович, передає Європейська правда з посиланням на видання Balkan Insight.
"Дуже турбує те, що зброя була захована на повороті, де автомобіль прем’єр-міністра знижує швидкість до мінімальної… Це ідеальна відстань, лише 50 метрів, для використання такої зброї" - сказав Стефанович.
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За його словами, на час проведення слідства Вучича з родиною перевезли у безпечне місце.
Міністр закордонних справ Івіца Дачич закликав всі служби, відповідальні за безпеку прем'єр-міністра, продемонструвати додаткову пильність, з огляду "на зростаючий тиск на Сербію".