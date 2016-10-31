У Сербії попередили ймовірний замах на прем’єр-міністра

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович, передає Європейська правда з посиланням на видання Balkan Insight.

"Дуже турбує те, що зброя була захована на повороті, де автомобіль прем’єр-міністра знижує швидкість до мінімальної… Це ідеальна відстань, лише 50 метрів, для використання такої зброї" - сказав Стефанович.

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За його словами, на час проведення слідства Вучича з родиною перевезли у безпечне місце.

Міністр закордонних справ Івіца Дачич закликав всі служби, відповідальні за безпеку прем'єр-міністра, продемонструвати додаткову пильність, з огляду "на зростаючий тиск на Сербію".