Голова Банку Англії Марк Карні відклав свою відставку на рік

Карні погодився на продовження терміну повноважень після переговорів з прем'єр-міністром Терезою Мей, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Це, за його словами, має допомогти забезпечити "організований перехід" Британії до нових відносин з Європою.

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Представник Мей відразу після зустрічі заявив, що прем'єр-міністр підтримає Карні, якщо він вирішить залишатися на посаді голови Банку Англії.

Зазвичай голова Банку Англії займає цю посаду протягом восьми років, але Карні відмовлявся працювати так довго. Газета The Guardian повідомляла, що голова фінансового регулятора хоче піти у відставку з особистих причин.

Як повідомляв УНІАН, у черговій доповіді Банку Англії про стан фінансової системи країни, що публікується двічі на рік зазначається, що після референдуму про вихід Великобританії з ЄС наступить період невизначеності, в ході якого країні доведеться адаптуватися до нового середовища.