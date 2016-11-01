Ув'язнений російський активіст повідомив про жорстокі катування в колонії

Звернений до дружини лист Дадіна, записаний із його слів 31 жовтня 2016 року адвокатом Олексієм Ліпцером, опублікувало видання Meduza.

Дадина привезли в ІК-7 10 вересня, і з першого ж дня відправили у штрафний ізолятор.

"11 вересня 2016 року до мене прийшов начальник колонії Коссієв з трьома співробітниками. Вони разом почали мене бити. Всього били за цей день чотири рази, по 10-12 чоловік одночасно, били ногами. Після третього побиття опустили голову в унітаз прямо в камері ШІЗО", - зазначає політв'язень.

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"12 вересня 2016 року прийшли співробітники, скували руки за спиною і підвісили за наручники. Таке підвішування заподіює страшенний біль у зап'ястях, крім того, викручуються ліктьові суглоби і відчуваєш дикий біль у спині. Так я висів півгодини. Потім зняли з мене труси і сказали, що зараз приведуть іншого ув'язненого і він мене зґвалтує, якщо я не погоджуся припинити голодування", - розповів Дадін.

За його словами, начальник колонії загрожує йому вбивством у разі подальшої непокори.

Він заявив, що якщо його знову піддадуть катуванню, він навряд чи протримається більше тижня і може померти.

Дадін закликав дружину поширити інформацію про регулярні тортури в колонії, яким піддаються він і інші ув'язнені. Він також закликав на допомогу правозахисників.

Ільдар Дадін став першим, кого визнали винним за статтею 212.1 КК РФ (неодноразові порушення на мітингах). Засуджений до 2 років 6 місяців колонії загального режиму.

Визнаний політв'язнем, адже кримінальне переслідування здійснюється виключно у зв'язку з ненасильницьким здійсненням права на свободу зборів, за звинуваченням у правопорушенні, подія якого була відсутня, з порушенням права на справедливий судовий розгляд.

Одруження Ільдара Дадіна та Анастасії Зотової відбулося 25 лютого 2016 року на території слідчого ізолятора у Москві.