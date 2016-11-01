Туреччина направила своє танкове угрупування до кордонів Іраку

Про це з посиланням на джерела серед військових повідомляє агентство Anadolu.

Танки на кордоні з Іраком направили з Анкари і належать до 28-ї механізованої піхотної бригади.

Поки не повідомляється про точну кількість танків і інші деталі операції.

Туреччина не виключає можливості участі своїх військ в наземних операціях проти терористичної організації "Робоча партія Курдистану" в Іраку.

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Турецька армія почала операцію "Щит Євфрату" у середу, 24 серпня, направив танки, спецназ і авіацію на допомогу Вільній сирійській армії. Це повстанське угрупування, яке вважається помірним, протистоїть "Ісламській державі" і озброєним формуванням сирійських курдів в Сирії. Турецька влада прагне не допустити посилення впливу курдів на півночі Сирії в прикордонних з Туреччиною районах.

Турецький уряд вважає збройні формування курдів терористичними організаціями, незважаючи на те, що деякі з них користуються підтримкою США, союзника Туреччини з НАТО. Дамаск назвав вторгнення турецьких військ на сирійську територію порушенням суверенітету країни. Представник США при бореться з ІД коаліції Бретт Макгерк заявив в "Твіттері": "США не беруть участі в цих діях, вони не були скоординовані з американськими силами, і ми їх не підтримуємо".