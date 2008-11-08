Саакашвілі виніс уроки з розгону опозиціонерів у Тбілісі

Президент Грузії Михайло Саакашвілі запевнив, що він виніс уроки з 7 листопада 2007 р., коли акція опозиції в Тбілісі була розігнана із застосуванням сили.

Про це М.Саакашвілі заявив сьогодні, відвідуючи одного з потерпілих рік тому при розгоні мітингу - Георгія Шеразадашвілі. "Події показали нам, що всі питання мають вирішуватися не на вулицях, а в парламентах, шляхом діалогів і взаєморозуміння, а не лайкою і бійкою", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

За його словами, консолідація нації відбулася після військових подій в серпні 2008 р., і результатом цього є "факт, що весь Тбілісі, як одна людина, стояв на мітингу 12 серпня".

"Стабільність підтримуватиметься, якщо буде діалог з кожним з нас, якщо ми розвиватимемо демократію", - сказав президент Грузії.