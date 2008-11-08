Барак Обама пообіцяв впоратися з економічною кризою

Обраний президент США Барак Обама пообіцяв діяти рішуче в боротьбі з фінансовою кризою, повідомляє СNN.

"Ми стоїмо перед найбільшим економічним викликом в нашому житті і ми діятимемо рішуче, щоб впоратися з ним", - заявив Обама.

Перша прес-конференція Обами як обраного президента США була цілком присвячена економіці і відбулася після наради за закритими дверима зі своїми економічними радниками, серед яких були колишні міністри фінансів Лоуренс Саммерс і Роберт Рубін, колишній голова Федеральної резервної системи США Пол Волкер, мільярдер Воррен Баффет та інші.

Одним з головних завдань уряду Обама назвав підтримку автомобільної промисловості США, яка тяжко постраждала від кризи. "Автомобілебудування є основою американської промисловості і важливою складовою наших спроб знизити власну залежність від іноземної нафти. Я б хотів, щоб адміністрація зробила все можливе, щоб на практиці реалізувати ту допомогу, яку вже пообіцяв надати Конгрес", - заявив Обама, натякаючи на обіцяну автовиробникам позику в розмірі 25 мільярдів доларів для розробки нового покоління економічніших автомобілів.

Також Обама пообіцяв найближчим часом розробити новий пакет екстрених заходів для підтримки економіки США, який мав бути прийнятий ще до офіційної інаугурації Обами або безпосередньо після неї.

На запитання про склад майбутньої адміністрації Обама відповів, що не хоче поспішати в цьому питанні, оскільки хоче вибрати на посаді якнайкращих кандидатів. Утім, Обама пообіцяв, що склад його команди буде повністю визначений протягом кількох тижнів.

Лента.ру