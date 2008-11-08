Польща приготувала 1,85 млрд. дол. на боротьбу з безробіттям

Уряд Польщі планує спрямувати на роботьбу з безробіттям в найближчі роки 1,85 млрд. доларів. Про це заявила міністр праці та соціальної політики Республіки Польща Йоланта ФЕДАК, яку цитує газета Polska.

«Ці гроші вже є», - сказала міністр.

За даними видання, Польща раніше щороку на боротьбу із безробіттям спрямовувала близько 900 млн. доларів. Експерти прогнозують ріст безробіття в наступному році до 9,9% з нинішніх 8,9%.

Додаткові кошти планують направити, серед іншого, на збільшення з 2010 року допомоги по безробіттю до близько 270 доларів, підвищення стипендій для тих, хто хоче перекваліфікуватись, на доплати на проїзд до місця праці та заохочення для підприємців, котрі беруть на роботу осіб, старших 50 років.

Polska відзначає, що підприємці очікують від уряду радикальніших кроків.

Зокрема, вони пропонують запровадити урядові гарантії для кредитів, які беруть підприємці.

«На сьогодні банки дуже неохоче надають кредити, в результаті, багатьом фірмам загрожує банкротство», - зауважив Єремі МОРДАШЕВІЧ з Польської конфедерації приватних працедавців.

Видання також наводить приклади заходів урядів інших країн для боротьби з безробіттям.

Наприклад, президент Фрації Ніколя САРКОЗІ оголосив про намір французьких властей надати субсидії на створення 330 тияч нових місць праці, а не 230 тисяч, як планувалося раніше.

Крім цього, звільнені працівники малих фірм матимуть рік для перекваліфікування, під час якого вони отримуватимуть 100% своєї попередньої зарплати.

Уряд Іспанії має намір виділити 2,6 млрд. євро на боротьбу із безробіттям. За його планами, особи, які втратять роботу, упродовж 2 років зможуть виплачувати лише 50% від вартості іпотечного кредиту. За попередніми оцінками, таким полегшенням можуть скористатись 500 тисяч іспанських сімей. Крім цього заявлено про податкові пільги для фірм, які збільшують набір працівників.

Німецький уряд спрямує 50 мільярдів євро на боротьбу з безробіттям.

Кошти, зокрема, будуть направлені на податкові пільги для працедавців, кредити, збільшення видатків на спорудження інфраструктури та на додаткову допомогу для безробітних.

Додаткові кошти з бюджетів країн мають згладити соціальні наслідки економічного сповільнення.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі через фінансову кризу можуть втратити роботу майже 100 тисяч людей, більшість з яких нині працюють в автомобільній, металургійній та будівельній галузі, а також у сфері виробництва меблів та продуктів харчування.

Населення Польщі складає 38 мільйонів, 25 мільйонів з яких активні професійно люди (віком від 18 до 64 років).

У 2004 році безробіття у Польщі складало близько 20%. Воно почало різко скорочуватись після вступу країни до Європейського Союзу в травні 2004 року, коли інші країни відкрили для поляків доступ на свої ринки праці.

За даними статистики, на кінець 2007 року за кордоном працювали 2,27 млн. поляків, більшість з яких - в країнах Євросоюзу.

З 2008 року спостерігається тенденція повернення польских трудових мігрантів у Польщу.