Барак Обама відзначає поліпшення в роботі американської розвідки

Обраний президент США Барак Обама заявив у п`ятницю, що, на його думку, в роботі американської розвідки є поліпшення, повідомляє РІА "Новости".

"Наш розвідувальний процес завжди можна поліпшити. Я вважаю, що він кращий", - заявив Обама, виступаючи в Чикаго (штат Іллінойс) на своїй першій прес-конференції після перемоги на президентських виборах в США. Обама підтвердив, що почав одержувати доповіді американських спецслужб після того, як став обраним президентом, але відмовився жодним чином їх коментувати і відповідати на запитання про те, чи не почув він в цих доповідях те, що було б для нього несподіваним.

"Якщо я там щось почув, вам про це я сказати не можу", - відповів Обама.